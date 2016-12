Gasthaus zur Tenne 17.12.16 ROUGH SILK Rock at the Finest

| Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!! De rRock kommt in die Tenne

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 17.12.16 spielt die Band Rough Silk, Rock at the Finest

Wann ? Konzertbeginn 21 Uhr. Einlass 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten







Die hArtrockband “Rough Silk” aus Hannover hat seit 1993 neun Alben (“Roots of Hate” – 1993, “Walls of Never” – 1994, “Circle of Pain” – 1996, “Mephisto” – 1997, “Beyond the sundown” – 1998, Symphony of Life“ – 2001, „End of infinity“ – 2003, “ A new beginning” – 2009, „the good, the bad & the undead“ - 2012) sowie ein Best of Album (“Wheels of Time” – 1999) und das Rockmusical “Storytellers Rain” – 2000 veröffentlicht und diverse Tourneen / Konzerte u. a. im Vorprogramm von Bands wie SAVATAGE, DEEP PURPLE, DIO, WHITESNAKE, FATES WARNING, ACCEPT, SAXON, MANOWAR, VOLBEAT, HELLOWEEN, SICK OF IT ALL, DEMON oder auch BOB GELDOF, RORY GALLAGHER, ROGER CHAPMAN und JEFF HEALEY absolviert und sich dabei einen guten Namen als Liveband erarbeitet.wurde von Ferdy Doernberg (Keyboads, Slide-Guitars, Vocals), der sich in den letzten Jahren auch als Studio- und Livemusiker bei Acts wie z.B Axel Rudi Pell, Crimson Glory, Avantasia, Uli Jon Roth, Kärbholz, Robby Krieger (The Doors) und den Soloprojekten der Helloween-Mitgliedern, sowie durch diverse Soloalben als SingerSongwiriter, an dem neben dem amerikanischen Starschlagzeuger Mike Terrana (Yngwie Malmsteen, Steve Lukather, Rage) auch alle Rough Silk -Mitglieder mitgewirkt haben, und Herbert Hartmann gegründet. Mike Mandel ist seit 2004 bei Rough Silk, gemeinsam mit Ferdy Doenberg aber auch Mitglied der Tourband von MATT GONZO ROEHR.Originalmitglied Herbert Hartmann (Drums, Vocals) kehrte zu den Produktionen von Symphony of Life und End of infinity zurück. Anke Doernberg, bekannt durch mehrere Alben bei NIKKI PUPPET (produziert von Herman Frank / Accept / Victory), komplettiert gekonnt die Besetzung.Die Band kann auf Produktionen mit internationalen Größen wie Stefan Kaufmann (Accept / UDO) und keinem Geringeren als JON OLIVA, dem Kopf der amerikanischen MetalLegende SAVATAGE zurückblicken, mit dem sich die Band auf zwei gemeinsamen Tourneen angefreundet hatte.Rough Silk lädt ein zu einer Reise durch stampfende Rocker über rollende UptempoNummern bis hin zu melancholisch, sensiblen Balladen, die aber immer sowohl durch ihre Power als auch durch eingängige Hooklines bestechen. Die Songauswahl aller Alben bringen alle Stärken der Band auf den Punkt, außergewöhnliches, aber immer eingängiges Songwriting mit starken Hooklines trifft auf intelligente Texte, Virtuosität und nicht zuletzt die notwendige Portion Humor und eine Menge verrückter Ideen. Das nächste Rough Silk-Album ist in Arbeit