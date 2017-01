Gasthaus zur Tenne 04.02.17. Else Rockt and Friends, ein außergewöhnlicher Abend

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

|Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 04.02.17 spielt die Band „ Else Rockt “ and Friends

Konzertbeginn : 21 Uhr.

Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten



Else Rockt sind die Schwestern und Frontfrauen Daniela und Myriam Nehr, die vor einiger Zeit beschlossen, mal wieder gemeinsam Musik zu machen. Um dem Ganzen ein entsprechendes Fundament zu geben, wurden Bass und Schlagzeug gesucht.

Aus dem Anfangs eher akustischen Sound wurde schnell Rock, und da sich bei den beiden Schwestern schnell auch mal eine anarchische Ader bemerkbar macht, kann es auch schon mal ein wenig wild werden.

Das Repertoire von Else Rockt besteht vorwiegend aus Covers, die ganz bewusst nichts mit den Top 40 zu tun haben. Geplündert wird ganz hemmungslos im Country-, Rock- und Alternative-Bereich.

Gespielt wird, was Spaß macht, von Brandi Carlile über Lady Antebellum und Melissa Etheridge bis zu den Subways und Social Distortion .

Und so geht die Reise von laut zu leise, immer geprägt vom 2-stimmigen Gesang der beiden Schwestern Danny und Myrie.





Während des 2. Sets wird es noch ein besonderes Schmankerl geben, da im Laufe des Abends noch ein paar Überraschungsgäste mit auf die Bühne kommen werden.

Es gibt da einige jahrelange musikalische Überschneidungen …



Else Rockt sind: Daniela Nehr Vocals, Gitarre

Myriam Nehr Vocals, Gitarre

Axel Brandes Bass

Peter Stafilarakis Drums