Carl Ludwig Engel, wer war er?

Wenn man in Helsinki Architektur ansehen will, ist es nicht nur Gebäude von Alvar Aalto.

Carl Ludvig Engel aus Berlin Charlottenburg war der erste wichtige Architekt in Finnland. Es ist bald fünf Jahren her seit wir in Helsinki eine Austellung von Engel und seinen Werken hatten. In meinem 3. Adventbeitrag am 9. Dezember hatte ich ein Foto von der Alten Kirche in Helsinki. So fiel es mir ein endlich meinen Engel Austellung hier einzustellen. Zuerst Wikipedia Info und dann zum Schluss meine Fotos. So, https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Engel. Es lohnt sich Literatur. Hans Junecke Carl Ludvig Engel - zu lesen. Die berühmten finnische Geschichte- und Museumkenner A. Aminoff, K-P. Kokki und B.Moreliushaben diese Austellung gebaut. Die Einrichtungssachen sind aus ihren Sammlungen. Bitte sehr! PS.PS.PS. Auf der WIkipediaseite sagt man, dass es kein artikel gibt. Scrollt aber mutig weiter auf der Suchergebnisse steht es Carl Ludwig Engel mit derWikipedia Seite. Hee, ist das aber wieder schwer!