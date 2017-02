Blue Mood im Corviniuszentrum 19. 2. 2017

| Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!Am Sonntag, den 19.02.17 sielt das Duo

Blue Mood im Corviniuszentrum

Wann ? Konzertbeginn 17 Uhr .Wo ? Egestorferstr. 27 Wennigser MarkEintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebetenDas neue Musikprojekt BlueMood trägt daher ganz bewusst diese Stimmung im Namen und auf die Bühne.BlueMood - das Duo - ist Blues, Jazz, eigenwilliger Rock mit einem gefühlvollen, facettenreichen Piano, aber eben mit dem Mehr als das - more than piano. Gitarre und ein außergewöhnlicher Gesang sorgen für ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Musik vonist in kein Genre einzuordnen, setzt auf eigene Kompositionen sowie Interpretationen und doch gibt es Anklänge an traditionellen Blues, Größen des Jazz-Pianos, Tom Waits, Joe Cocker und die legendäre Weller-Band Artossa. Es klingt angenehm vertraut, ist es aber irgendwie doch nicht.