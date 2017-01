21.01.2017 Gasthaus zur Tenne „Failed Construction“ Rock ,POP

|Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.Am Samstag, den 21.01.17 spielt die BandKonzertbeginn : 21 Uhr.Einlass: 19 Uhr 30Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten, ist eine Coverband, die in Hannover und Umland heimisch ist. Die Band "Failed Construction" hat ihren Ursprung im November 2014 genommen. Dort trafen erstmals einige der heutigen Mitglieder zusammen. Zahlreiche Umbesetzungen unter den Gruppenmitgliedern folgten, sodass wir erst in der Mitte des Jahres 2016 die Bretter, die die Welt bedeuten, betraten. Seitdem haben wir im vergangenen Jahr rund 10 Auftritte absolviert, die beim Publikum stets auf große Begeisterung gestoßen sind. Stilistisch haben wir uns den Rock und Pop Songs der letzten 50 Jahre verschrieben und bieten dem Publikum ein ansprechendes und abwechslungsreiches Event.Unser zunächst wenig positive Assoziationen übermittelnder Bandname geht auf eine lange Namenssuche zurück. Fündig wurden wir durch die atemberaubenden Konstruktionen, die unser Gitarrist Johannes im Proberaum mit seinem hoffnungslos unterdimensionierten Verstärker anstellte. Mit Hilfe von Barhockern, Gitarrenkoffern und anderem verfügbaren Baumaterial entstanden waghalsige Bauwerke, um die Lautsprecher möglichst nahe an die Ohren des Gitarristen zu bringen... Ein Verstärkerwechsel brachte die lang ersehnte Verbesserung... Wer noch mehr über uns erfahren möchte, der kann auf unseren Medialseiten noch mehr über uns erfahren:www.facebook.com/failedconstruction/Auf youtube sind unter dem Bandnamen mehrere Live-Mitschnitte zu bestaunen.Aktuelle Besetzung:Lena Schwenteck vocThomas Krix bassJohannes Seyfarth gitHamid Attar gitAchim Fahnenschild dr., vocschönen Sonntag