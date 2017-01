am 4. März 2010 wären wir schweinereich beim Schneehandel gewesen. Leider hätte keiner den Schnee gekauft. Im Winter 2010 gab es in Helsinki wirklich viel Schnee. Der Frühling kam, und wir hatten einen wunderschönen und warmen Sommer. Diese Fotos zeigen unseren Hinterhof in Tapanila am Morgen und am Abend. Bitte sehr!