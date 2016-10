Was bedeuten Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung für jeden Einzelnen von uns?

Wer kann es kurz und knapp in eigenen Worten ausdrücken, was für ihn/ sie ganz persönlich Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bedeuten?Ich möchte Eindrücke und Auffassungen darüber sammeln.Unter welchen Bedingungen ist ein Mensch unabhängig? Wodurch werden wir abhängig? Wer hat ein Interesse an der Abhängigkeit von Menschen?Was bedeutet Freiheit? Ist es mehr, als nur nicht eingesperrt zu sein? Was gehört alles dazu, dass jemand von sich behaupten kann, frei zu sein?Wieviel bedeutet uns die Selbstbestimmung? Was ist das überhaupt?Wenn man ALG II bezieht und sich sagen lassen muss, wie groß die Wohnung sein darf, wieviel man essen darf und wohin man fahren darf usw., dann ist das nicht nur Unfreiheit und Abhängigkeit, sondern auch die totale Fremdbestimmung.Teilt mir mit, was ihr unter den drei Begriffen versteht und was in unserem Leben die Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung gefährdet.Entweder hier als Kommentar oder per Email an:freiewaehlerwennigsen@live.de