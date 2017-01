Für Heute versprachen die Wetterfröschen einen Frosttag. Na, ganz früh am Morgen gab´s ein paar Minusgrader. Gerade jetzt zeigt mein Digithemometer + 2.4 Grad C. Warm ist es natürlich nicht. Wenn wir aber einen richtigen Winter hier hätten, könnte es -20 Grad C sein und das wäre im Januar nicht unerklärlich. Hier die neuen Wetterbilder aus Tapanila! Bitte sehr.