Helsinki (Finnland): Jäkälätie, Tapanila |

Und die Seele unbewacht

Will in freien Flügen schweben,

und im Zauberkreis der Nacht

Tief und tausendfach zu leben.



Hermann Hesse



Ruhe in Frieden, Stefan



https://www.youtube.com/watch?v=GGYHaJSYAsU