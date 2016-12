Weihnachtsfeier in Lemmie - Märchenkenner waren gefragt

Anschließend sangen die Anwesenden unter der Leitung von Pastor Wichard von Heyden aus Gehrden, der vorab die Geschichte vom Nikolaus beziehungsweise Santa Claus zu erzählen wusste, mehrere Weihnachtslieder.Im weiteren Verlauf der Veranstaltung waren dann diejenigen gefragt, die sich in der Märchenwelt bestens auskennen. Es wurden also mehrere Gruppen gebildet, die gemeinsam Passagen aus verschiedenen Märchen erkennen und entsprechend zuordnen mussten. Die Gewinner wurden für ihr Wissen belohnt und bekamen kleine Geschenke.Zwischendurch gab es natürlich jede Menge zu erzählen. Zur Erinnerung an die stimmungsvolle Feier erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kekse, die Anne Necker selbst gebacken hatte, sowie DRK-Give aways. Darüber hinaus durften sich zwei glückliche Gewinner, nämlich Heidi Baumgärtner und Gerd Jaspers, über kleine Präsente freuen. Zu guter Letzt gab Dagmar Hatesuer dann noch eine nachdenklich heitere Geschichte zum Besten.