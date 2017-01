Sammatti (Finnland): Kirmusjärvi |

Janne Käpylehto baute ein Eiskarussel am Strand seines Sommerhauses auf dem Eis von Kirmusjärvi in Sammatti. Er will zeigen, dass die finnischen Leute garnicht humorlos sind. Bitte sehr!www.iltalehti.fi/uutiset/2017012200051672_uu.sthml.