Blick hinter die Kulissen des NDR Landesfunkhaus - Kneippianer unterwegs (08.11.2016)

Eine kompetente Mitarbeiterin des NDR nahm die Gruppe in Empfang und gab den Teilnehmern noch Gelegenheit, sich vor dem mit Spannung erwarteten Rundgang bei Kaffee und Kuchen in der Kantine des NDR zu stärken.Während der zweistündigen Führung erfuhren die Kneippianer Wissenswertes über den NDR und besuchten natürlich auch die Produktionsbereiche von Hörfunk und Fernsehen sowie die einzelnen Sendesäle des Landesfunkhauses, u.a. den weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten großen Sendesaal. Die Mitarbeiterin erläuterte den Kneippianern sehr anschaulich in den verschiedenen Sendesälen, wie Fernsehen und Rundfunk „gemacht wird“ und informierte über das, was man schon immer wissen wollte; z.B. wo sitzen die Moderatoren, die beim NDR zu hören sind. Allein der Anblick und das vermittelte Hintergrundwissen zu der für eine Sendung notwendigen Technik war ein Erlebnis. Die Gruppe erfuhr auch, wie früher Radio „gemacht“ wurde und warum der kleine Sendesaal zwar mit Holz ausgekleidet ist, aber trotzdem so eine vorzügliche Akustik hat. Der unter Denkmalschutz stehende Große Sendesaal bietet auf der Bühne 140 Musikern und ca. 1.200 Zuschauern Platz, 2004 wurde er mit dem Einbau spezieller Deckensegel mit integrierter Beleuchtung renoviert, was zu einer hervorragenden Akustik führte.Unter anderem gab es auch eine Besichtigung des modern ausgestatteten Studios „Hallo Niedersachsen“. Faszinierend war es natürlich, während den tagesaktuellen Live-Produktionen des NDR-Rundfunks Einblicke zu erhalten. Bekannte Moderatoren während einer Sendung live zu erleben, war schließlich ein Höhepunkt dieses Ausfluges.Beeindruckt von dem „Das Beste

am Norden„ und all den Neuigkeiten an diesem interessanten Nachmittag machten sich die Kneippfreunde wieder auf den Heimweg; sicherlich wird das Programm vom NDR zukünftig anders wahrgenommen!.