Am 2. Advent (03.&04.12.2016) wird Bennigsen zum Weihnachtsdorf

Das Organisationsteam der BIG e.V. hat auf den Erfolgen der letzten Jahre aufgebaut. Die Besucher des Weihnachtsmarktes erwarteten im 35. Jahr

gewohnt festlich geschmückte Marktstände von Gastronomie, Kunsthandwerk, Vereinen und Verbänden.

Die Organisatoren planen schon seit Monaten einen attraktiven Weihnachtsmarkt 2016 zu gestalten. Die Aufwertungen der letzten Jahre, weihnachtliche Holzhütten, ein Tannenwald und leise, weihnachtliche Klänge, werden wieder den Rahmen des Marktgeländes bilden.

Die von Scheinwerfern angestrahlte ev. St. Martinskirche und in diesem Jahr neu, ein großer beleuchteter Weihnachtsbaum, weisen unseren Besuchern schon von weitem den Weg zum Marktgelände „Am Gut“. Die regionalen Standbetreiber der Gastronomie, des Kunsthandwerks, der Vereine und Verbände bieten Ihre Waren ab Samstag um 15:00 Uhr aus geschmückten Holzhütten an. Der von Geschäftsleuten gesponserte Wald aus frischen Nordmanntannen zieht sich entlang der Marktstände und duftet herrlich weihnachtlich. Jeder Besucher hat die Möglichkeit bei Kauf eines Loses, (Lospreis 0,50€) einen dieser Bäume am Ende des Marktes als Weihnachtsbaum mit nach Hause zu nehmen. Die weiteren Gewinne reichen von Kleinpreisen bis hin zu Gutscheinen der Marktstände.An beiden Tagen bietet die ev. Kirchengemeinde eine Kaffeetafel in den beheizten Räumen des Gemeindehauses. Der Musikverein spielt am Samstag weihnachtliche Lieder auf dem Kirchplatz. Die Weihnachtsmarktplaner haben es wieder geschafft eine attraktive, bunte Mischung aus Kunsthandwerk, gastronomischen Angebot und Kinderspaß zusammenzustellen. Die Fotogruppe Bennigsen präsentiert Ihre Kunstwerke in der urigen Atmosphäre der alten Schmiede. In der St. Martinskirche erwartet unsere Gäste am Sonntag ein Weihnachtskonzert verschiedener Chöre. Schon ab 11 Uhr können unsere Besucher mit einem besonderen Weihnachtsmarktgottesdienst in den zweiten Markttag starten und sich anschließend mit einer hausgemachten Kartoffelsuppe stärken.Wir sind sicher, wenn am Sonntagabend um 19:00 Uhr der 35. Bennigser Weihnachtsmarkt seine Pforten schließt, nur zufriedene Gesichter bei unseren Besuchern, Gästen und Standbetreibern zu sehen sind und der Weihnachtsmarkt Bennigsen alle gut auf die Weihnachtszeit einstimmt.