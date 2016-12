Mal selbst im Mittelpunkt

Und dass es einer immer besseren Mithilfe bedarf, zeigt sich in in Bad Muskau, wo es derzeit nur eine ehrenamtliche Mitarbeiterin gibt. Dabei ist das Ehrenamt nicht nur eine Sache, sich für andere einzusetzen. Aus manch ehrenamtlicher Tätigkeit entsteht ein Arbeitsverhältnis, und für den einen oder anderen ist es eine Chance, zurück ins Berufsleben zu kommen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, soch ein Ehrenamt anzunehmen, der kann sich gern in den Kursana Häusern Weißwasser oder Bad Muskau melden.