Alt und Jung im Lied vereint

Dafür war viel Bastelarbeit und musikalisches Geschick schon vor dem Fest von Nöten, und anstatt zu Hause mit den Familien zu feiern, brachten einige Mitarbeiter diese einfach mit! Kinder, die selbst gebastelte Weihnachtsengel übergeben konnten und dann zusammen mit den Bewohnern Weihnachtslieder sangen, ließen fast keine Augen trocken.Dafür gebührt an dieser Stelle allen Mitarbeiten ein großes Dankeschön, die an den Feiertagen die Dienste abgesichert haben und die trotz Grippewelle eine super Arbeit geleistet haben. Ein besonderen Dank an Frau Silke Wittig mit Herr Norbert Beier sowie Kinder Mira und Theresia, Mandy Ramin mit Tochter Sophie, Ramona Lutomski mit Schwiegersohn (Weihnachtsmann) und Enkeltochter Leonie.Mit ihrem tollen Programm haben sie unsere Bewohner und die Kollegen, die im Dienst waren, begeistert.Nicole Ganick,Wohnbereichsleitung