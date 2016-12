bitte lesen

an alle freunde bei my heimat,ich habe meinen heimatort geändert,von WEIßENSCHIRMBACH nach KARLSRUHE.

Aber weißenschirmbach ist trotzdem meine heimat in meinem herzen,da ich dort den größten teil meines lebens verbracht habe.Ich werde auch weiterhin alles von weißenschirmbach und umgebung (auch nebra) verfolgen,da es mich interessiert ,wie es in meiner alten heimat weitergeht und was sich geändert hat-oder auch nicht......

lg an alle,uli aus karlsruhe

