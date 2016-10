27. Wehringer Weihnachtsmarkt 2016

Wehringen : Rathausplatz |

Am Samstag, 03.12.2016 und am Sonntag, 04.12.2016 findet auf dem Rathausplatz bereits zum 27. Mal der traditionelle Wehringer Weihnachtsmarkt statt. Gleichzeitig wird im Bürgersaal eine Krippenausstellung gezeigt, die jeweils Samstag von 13.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag von 13.00 bis 20.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen stattfindet.



Die Eröffnung der Krippenausstellung findet am Freitag, 02.12.2016 um 19:00 Uhr statt. Die Krippenausstellung zeigt einige Krippen aus verschiedenen Epochen und Materialien, auch klassischen und modernen Christbaumschmuck sowie andere weihnachtliche Dekorationen.



Mehr als 25 Stände bieten den Besuchern aus Wehringen, dem Begegnungsland sowie den Nachbarregionen weihnachtliches Ambiente mit Geschenkartikeln und Dekoration sowie einem breiten Angebot an Essen und Trinken. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch verschiedene Gruppen/Vereine.



Zusätzliche Attraktionen sind der Nikolaus an beiden Tagen sowie die Möglichkeit zum Ponyreiten. In seiner liebevollen und stimmungsvollen Aufmachung erfreut sich der Wehringer Weihnachtsmarkt überregional großer Beliebtheit.



Text und Bilder: Gemeinde Wehringen