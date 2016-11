Weihnachtskonzert zum Weihnachtsmarkt in der Wedemark

Wedemark : e. v. Kirche |

Akkordeon-Orchester Wedemark e.V. in Mellendorf und Bissendorf



Am Samstag 03.12.2016 ab 18:00h finden die alljährlichen Weihnachtskonzerte des Akkordeon-Orchester Wedemark statt.

Zwei Konzerte sind geplant:

Um 16:00h in der St. Georgskirche in Mellendorf

Um 18:00h in der St. Michaelis-Kirche in Bissendorf

In diesem Jahr unter der Leitung von Igor Krizman wird ein besinnliches und unterhaltendes Programm geboten. Die musikalische Reise geht über New York und Irland bis hin zum Aschenbrödel im winterlichen Tschechien.



In Bissendorf werden neben dem Hauptorchester auch die „Tastenhüpfer“ zeigen, wie viel sie im vergangenen Jahr dazugelernt haben.