Alaaf und Helau, bald ist es wieder soweit. Am 25.02.2017 feiert die katholische Kirchengemeinde St. Marien in der Wedemark wie jedes Jahr ihren beliebten Gemeindefasching.

Unter dem Motto "Kirche feiert Karneval" lädt die Gemeinde um 20:11 Uhr in das Karl-Heine-Haus, Karpatenweg 1, 30900 Wedemark ein, um den Abend gemeinsam mit Musik, Tanz und Spaß zu verbringen. Einlass ist ab 19:30 Uhr.Faschingslose gibt es zum Preis von 10€ für Erwachsene und 7€ für Jugendliche nur im Vorverkauf, der nach den Gottesdiensten am 22.01., 29.01., 05.02., 12.02. und 19.02. jeweils um ca. 12:00 Uhr vor der Pfarrkirche St. Maria Immacualta in Mellendorf stattfindet.Außerdem findet am 05.02. nach dem Gottesdienst um ca. 10:00 Uhr in Schwarmstedt (Hl. Geist-Kirche) und nach dem Gottesdienst um ca. 12:00 Uhr in Großburgwedel (St. Paulus-Kirche) ein zusätzlicher Faschingslos-Verkauf statt.Im Preis für das Faschingslos sind ein Imbiss, sowie die Teilnahme an der Tombola inbegriffen .Die Gemeinde freut sich auf zahlreiche Narren, ob mit oder ohne Verkleidung.