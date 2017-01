Wanderung der Wedemärker NaturFreunde zu den "Bewegten Steinen" am Brelinger Berg

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Die erste Monatswanderung der Wedemärker NaturFreunde im neuen Jahr führt traditionell in die nähere Umgebung. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 22. Januar 2017, um 9.50 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit der S-Bahn nach Bennemühlen. Hier beginnt die insgesamt etwa elf km lange Tour zum eiszeitlichen Erlebnispfad „Bewegte Steine“ am Brelinger Berg. Dazu ist festes Schuhwerk und etwas Rucksackverpflegung erforderlich. Bevor es per Bahn zurück nach Mellendorf geht, ist eine Einkehr im Gasthaus „Beans Country“ vorgesehen. Die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann bittet um frühzeitige Anmeldung (T. 05130/40518). Gäste sind herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 2 Euro, für Gäste 5 Euro).