Vom Weiherfeld zum Pferdemarkt - Februarwanderung der NaturFreunde Wedemark

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Sonntag, 19. Februar 2017, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 9.20 Uhr (geänderte Uhrzeit!) am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt nach Langenhagen. Wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke fährt ein Bus als Schienenersatzverkehr. Vom Bahnhof Kaltenweide wandert die Gruppe unter Leitung von Ingrid Mehrmann etwa 12 km zunächst zum Waldsee und am Wietzesee entlang bis zum Wietzepark. Von dort geht es an der Neuen Bult vorbei auf den 79 m hohen Wietzeblick und weiter durch den winterlichen Stadtpark von Langenhagen bis zum Bahnhof Pferdemarkt. Dort ist eine Einkehr im neuen Café „Emma“ vorgesehen, bevor die Rückfahrt angetreten wird. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung sind notwendig. Anmeldungen und nähere Informationen bei der Wanderleiterin (T. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrkosten für Vereinsmitglieder 3 Euro, für Gäste 6 Euro).