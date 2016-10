Volkstrauertag Ort Hellendorf 13.11.2016

Wedemark : Hellendorf |

V o l k s t r a u e r t a g

Sonntag : 13.11.2016



An alle Schützenmitglieder,

alle Kameraden,

alle Hellendorfer Bürger !



Am Sonntag, den 13. November 2016 findet am Ehrenmal auf dem Hellendorfer Friedhof die Feierstunde zum Volkstrauertag statt !



Terminablauf wie folgt:

10.00 Uhr - Gottesdienst

- Teilnahme ist freigestellt

10.10 Uhr - Treffen aller Vereine und der Patenkompanie

auf dem Parkplatz der Fa. Jesco, Am Bostelberge

10.30 Uhr -Abmarsch zum Friedhof

Der Zug formiert sich dann gemeinsam

hinter der Fahne des Schützenvereines.

10.45 Uhr – Kranzniederlegung am Ehrenmal



Kameraden und Mitglieder, die am Gottesdienst teilgenommen haben, können hinter der Kapelle in den Zug eintreten !



Den Abschluß bildet ein gemeinsamer Imbiss

im Dorfgemeinschaftshaus Sandbergweg 22 , Hellendorf !



Wir bitten um rege Teilnahme !



