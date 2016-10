Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Grünkohl-Wanderung in der Wedemark

Vom Treffpunkt aus führt unser Weg aus Mellendorf in westlicher Richtung hinaus zum am Ortsrand gelegenen „Kreuz des deutschen Ostens“. Von dort wandern wir auf teilweise befestigten und auch auf Waldwegen durch abwechslungsreiche Feld- und Waldgebiete durch das Quellgebiet des Jürse-Baches zum Dorfgasthaus Bludau. Gegen 13 Uhr sind wir zum Grünkohl-Essen angemeldet.Der Rückweg zum Bahnhof Mellendorf erfolgt auf befestigten Feldwegen.Die Verpflegung unterwegs kommt aus dem eigenen Rucksack.Sie haben die '40' hinter sich gelassen, verfügen über eine normale Kondition, sind lieber gemeinsam als alleine in der Natur unterwegs und möchten sich mit netten Menschen Ihrer Generation treffen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php