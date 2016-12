Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde im Januar

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Ziel des Januar-Kurzausflugs der Wedemärker NaturFreunde ist am Donnerstag, 12. Januar 2017, das Museum für Energie­geschichte(n) in Hannover. Aus Anlass des 200. Geburtstages von Werner von Siemens wird dort in einer Sonderausstellung sein Lebensweg dargestellt und die Bedeutung seiner bahnbrechenden technischen Innovationen der Elektrotechnik für die damalige Zeit bis in die Gegenwart. Bei der gegen 9.30 Uhr beginnenden Führung durch das Museum wird dieser Aspekt mit dem Thema der Dauerausstellung „So kam der Strom ins Haus: Experimente und Energiegeschichten “ verknüpft. Anschließend ist ein Spaziergang durch die Calenberger Neustadt zum Hohen Ufer der Leine und ein Cafébesuch geplant.

Zur Fahrt nach Hannover treffen sich Interessierte eine Stunde früher als im Jahres­programm angekündigt, nämlich bereits um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahn­station möglich (Kosten für Vereinsmitglieder 4 Euro, für Gäste 7 Euro).

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen.