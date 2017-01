Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr Bissendorf / Scherenbostel

neun Uhr am Feuerwehrhaus in Bissendorf um Traditionell die Tannenbäume einzusammeln.Nach kurzer Einweisung und Sicherheitsbelehrung starteten alles 7 Gruppen, um in Bissendorf und Scherenbostel, die ausgedienten Tannenbäume einzusammeln.Jede Gruppe bestand aus einem Trecker Gespann und mindestens 3 Feuerwehrmännern/ Frauen und 2 Jugendfeuerwehr Kids. So konnten die Tannenbäume zügig eingesammelt werden.Damit alle bei Kräften und Laune blieben gab es unterwegs für alle Gruppen eine Verpflegungsstation mit Kaffee, Kinderpunsch, Cola, Fanta und belegte Brötchen. Diese teilweise bei altbekannten und bewährten Feuerwehrunterstützern, oder als mobilen Stationen in den Tannenbaumgebieten eingerichtet wurden.Die Trecker Gespanne brachten die Bäume auf die neue Osterwiese, wo sie mit einem großen Häcksler und weiteren fleißigen Helfern gehäckselt wurden. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich das kostenlose Häckselgut abzuholen.Nachdem alle Bäume abgeholt und gehäckselt waren, gab es für alle fleißigen Helfer ein warmes Mittagessen im Feuerwehrhaus.Zum Glück haben alle fleißig mit angepackt und so konnte auch die letzte Gruppe noch vor dem Eisregen das Feuerwehrhaus erreichen.Nach der leckeren Stärkung konnte der Dienst am frühen Nachmittag beendet werden. Diese Aktion ist schon seit über 20 Jahren in Bissendorf und Scherenbostel Tradition und wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.