In Zusammenarbeit mit dem Familienhaus Kess in Nienhagen bietet die Kunstspirale e.V. Hänigsen verschiedene Kochevents an... genaue Informationen dazu unter www.kunstspirale-haenigsen.de oder auch im Bild.

Anmeldungen bitte via email (kunstspirale(at)googlemail.com oder telefonisch unter 05147- 979 90 30