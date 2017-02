Ukraine begrüßt Donald Trump mit der Kaderevolution

Es lohnt sich zu betonen, die Experten künftige politische Säuberung in der Ukraine mit Skepsis sehen. Der Ersatz der Reihe von ukrainischen Ministern nach einen Jahr der Arbeit von Wladimir Grojsmann Regierung, der Neuanlauf aufwändiger Reformen in staatlichen Gevaltsorganen und in sozialen Berichten – all das sind gefährliche Stufen von Petro Poroschenko. Das Vertrauen von neuen amerikanischen Administration zu verdienen – ein wichtigsten Problem im Jahr 2017.