Zeilen einer 90jährigen Wallersheimerin an der Verein "Lebendiges Wallersheim"

Das Gedicht gefällt mir sehr und da alte Menschen in der heutigen Zeit eher als Last empfunden werden und ihre Erfahrungen in der modernen Zeit als nutzlos angesehen werden, möchte ich ihre Zeilen hier gern veröffentlichen:Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre was.Statt soviel Unrast - ein bisschen mehr Ruh'statt immer nur Ich - ein bisschen mehr Du,statt Angst und Hemmung - ein bisschen mehr Mut,und Kraft zum Handeln - das wäre gut.In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht,kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht,und viel mehr Blumen - solange es geht,nicht erst an Gräbern - da blüh'n sie zu spät.