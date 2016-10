Gemütlicher Lagerfeuerabend am NationalparkZentrum Kellerwald

Vöhl-Herzhausen. Am Freitag, 21. Oktober, lädt das Team des NationalparkZentrums Kellerwald um 18:00 Uhr erneut herzlich zum Lagerfeuerabend in den Weg zur Wildnis 1 in Vöhl-Herzhausen ein. Große und kleine Gäste erwarten spannende Geschichten über das Reich der urigen Buchen, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie selbst am offenen Feuer gegrilltes Stockbrot mit leckerer Kräuterbutter.

Der Lagerfeuerabend ist wetterabhängig. Daher kann er bei sehr schlechter Witterung kurzfristig abgesagt werden. Interessierte können sich beim Team des NationalparkZentrums Kellerwald gerne am Veranstaltungstag ab 15:00 Uhr unter der Telefonnummer 05635 992781 erkundigen, ob der Lagerfeuerabend stattfindet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.