Dorweihnacht in Mundraching - mit Krippenspiel

Vilgertshofen : Dorfweihnacht

Am Sonntag, den 18. Dezember findet in Mundraching ab 14:00 Uhr die schon traditionelle Dorfweihnacht statt.

Am Anfang wird - wie jedes Jahr - ein Krippenspiel aufgeführt. Heuer mit dem Titel "Wo ist Josef". Wer denkt, dass das langweilig werden kann, täuscht sich. Die Schauspieler sind Kinder und manchmal auch Erwachsene aus dem Dorf. Der Grundkontext bleibt zwar erhalten, so kann aber der eine oder andere Spruch - leicht verändert - seinen Weg in das Stück finden.



Der Nikolaus kommt natürlich auch vorbei und ein Drehorgelspieler sorgt für die passende musikalische Untermalung. Selbstgemachte Plätzchen, Würschtl vom Grill und Crepes runden kulinarisch den Nachmittag ab. Natürlich gibt es neben alkoholfreien Getränken und Kinderpunsch auch Glühwein und Jägertee.



Die Dorfweihnacht findet bei schönem Wetter an der Antonius-Kapelle statt, ansonsten wird auf das Areal beim Feuerwehrhaus ausgewichen. Veranstaltet wird die Dorfweihnacht von der Feuerwehr und dem Schützenverein. Diese und alle Helferlein wünschen den Besuchern einen schönen und unterhaltsamen Nachmittag