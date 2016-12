Köche auf Reisen: Die Busteams von Bottenschein setzen neuen Standard

25 Busfahrer(innen) und Reisebegleiter(innen) des Ehinger Unternehmens Bottenschein Reisen absolvierten aktuell eine Schulung zu den Themen Dienst am Kunden und Schlemmen auf Reisen. Das geschickte Servieren von Mahlzeiten war Inhalt des Seminars, wie auch die Zubereitung eines Überraschungspicknicks mit frischen Zutaten und unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen.

Bottenschein Reisen setzt seit zwei Jahrzehnten auf Busreisen, die von einem Team betreut werden. Dazu zählen stets eine Busbegleiterin oder ein Busbegleiter, die gemeinsam mit dem Busfahrer oder der Busfahrerin die Reise betreuen und durchführen. Das praktische Seminar mit dem Titel „Food and Beverage“, zu deutsch Speisen und Getränke und Dienst am Kunden, das 25 Busbegleiter(innen) des Ehinger Unternehmens Bottenschein Reisen am vergangenen Wochenende absolvierten ist daher keine Selbstverständlichkeit in der Branche. Besonderes Augenmerk legen einzelne Schulungen auch auf die zielgruppengerechte Betreuung der Fahrgäste – von der Schulklasse bis hin zum Senioren. „Zwei Mal jährlich veranstaltet das Ehinger Unternehmen ganztägige Trainings-Kurse in denen unsere Busbegleiterinnen und Busbegleiter in Theorie und Praxis fit gemacht werden“, sagt Daniela Sichler, Teamleiterin der Bottenschein Reiseleitung. Am vergangenen Wochenende vermittelte Koch- und Metzgermeister Christian Ege in einem mehrstündigen Seminar im Speisesaal des Kloster Untermarchtal fundierte theoretische und praktische Kenntnisse zur Kundenbetreuung auf Reisen und im Speziellen in der Vorbereitung der Verpflegung der Fahrgäste in Form eines leckeren Pausen-Picknicks. Am Beispiel verschiedener Speisenvorschläge für die Zubereitung in den unterschiedlichsten Ländern und Zielgruppen, gab Christian Ege, der auch Qualitätsbeauftragter des Klosters Untermarchtal ist, Antworten auf die wichtigsten Fragestellungen: „Was muss beim Einkauf beachtet werden?“, „welche Mengen pro Kopf sollen serviert werden?“ und „wie können die Speisen appetitlich präsentiert werden?“. Dies alles unter dem wichtigsten Aspekt, den Ege bei seinen Ausführungen besonders betonte: „wie erfülle ich auf Reisen hundertprozentig die einzuhaltenden Hygienevorschriften?“.Mit der Schulung der Busteams setzt Bottenschein Reisen einen neuen, noch nicht dagewesenen Standard bei Busreisen und verbessert mit der Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die schon hohe Qualität der Reisen im Portfolio.