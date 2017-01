Wortschatzübungen #3: Raumerweitert (Literaturperformance)

Ulm : Zentralbibliothek |

Der Schatz der Zentralbibliothek sind die Bücher. Heute wollen wir mal schauen, was uns diese Schätze über die Bibliothek selber zu erzählen haben. Während es bei den ersten beiden Veranstaltungen der Reihe um Kunst und fremde Welten ging, begeben wir uns heute in die manchmal banale Welt der Funktionsräume, die erst auf den zweiten Blick voller Geheimnisse und Rätsel sind. Beim literarischen Rundgang durch das Haus kommen wir auch an Orte, die noch kein Besucher gesehen hat. Und wir tragen Literatur in Räume, wo man sie sonst niemals erwarten würde.



Eintritt: 9 €, ermäßigt: 7 €; Schüler/Studenten: 5 €; Besucher unter bis 16 Jahre haben freien Eintritt



(in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Ulm und der adk Ulm)