Wortschatzübungen #2: Weltenwechsel

Ulm : Stadtbibliothek |

Studenten der Akademie für darstellende Kunst präsentieren uns merkwürdige, skurrile, witzige und ernste Texte in einer Literaturperformance mit Musik.

Das ist jedem klar: Der zentrale Schatz der Stadtbibliothek sind die Bücher. Die Wörter in ihnen fügen sich zu einer unglaublichen Vielzahl von Goldstücken zusammen. Bei der ersten Veranstaltung der Reihe ging es um Kunst, heute machen wir uns auf eine andere Schatzsuche kreuz und quer durch einige Abteilungen der Bibliothek. Dabei wechseln wir die Welten, entdecken erdachte, erfundene, fast unvorstellbare und: meist recht fremde Lebensräume.

Ein vergnügliche Abend nicht nur für Literaturliebhaber.



Eintritt: 9 €, ermäßigt: 7 €; bis 16 Jahre freier Eintritt



in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Ulm und der adk Ulm