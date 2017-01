Siyou Gospel Projekt - Konzert im Rahmen der Veranstaltung „Es lebe Afrika!“

Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Seit vielen Jahren ist diese kleine Gospelgruppe in der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Siyou Isabelle Ngnoubamdjum hat es geschafft, sich in Ulm und ganz Deutschland mit ihrer kraftvollen und zugleich samtigen Stimme durch Ausdrucksstärke, Überzeugung und mitreißendem Enthusiasmus einen Namen zu schaffen. In ihrer Band treffen drei großartige Sänger auf drei ebensolche Musiker. Das vielfältige und abwechslungsreiche Programm aus Gospeln entfesselt regelmäßig die Zuschauer und reißt sie nicht erst bei den Zugaben von den Stühlen.

Ein Gospelabend, den man sich nicht entgehen lassen sollte!



Vocals: Siyou Isabelle Ngnoubamdjum: Gesang

Nicole Häußler: Gesang

Ralf Damrath: Gesang

Joe Fessele: Klavier

Daniel O’steen: Bass

Christoph Scherer: Schlagzeug + Perkussion



Bereits ab 18.30 Uhr finden bei freiem Eintritt Referate, Gespräche und ein Buffet statt, das anschließende Konzert kostet : 20 €, ermäßigt 16 €, Vorverkauf über ulmtickets.de empfohlen!



(in Kooperation mit der vh Ulm, dem Weltladen und dem Afrodeutschen Forum e. V.)