Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Die Musik bewegt sich langsam wie ein Mobile von Alexander Calder. Und oft ist sie fragil und zerbrechlich, zart und luftig. Die drei Musiker schaffen in ihren Kompositionen und genauso in freier Improvisation instabile Gebilde, die wie Seifenblasen aufscheinen und dann wieder vergehen, mobil und instabil eben.

Thomas Winger: Schlagzeug

Andreas Heizmann: Bassklarinette, Kontrabassklarinette

Reinhard Köhler: E-Bass



Eintritt: 10 €, ermäßigt: 7 €, Schüler/Studenten: 5 €; freier Eintritt bis 16 Jahre.



in Zusammenarbeit mit der vh Ulm