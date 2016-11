Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Das Weihnachtsprogramm der besonderen Art: sexy, frech, witzig und ungeheuer

musikalisch. Was haben ein masochistischer Brauereibesitzer, ein brüllender Literaturkritiker und ein dicker Umweltschützer gemeinsam? Sie alle holen sich zur Weihnachtszeit das Callgirl Lametta Lasziv nach Hause und erleben ihr heiliges Wunder. Die schöne junge Frau aus dem Osten macht im Westen ein Vermögen, weil sie begreift, dass Weihnachten ein Fest der käuflichen Liebe und der funkelnden Gelüste ist... - Sinnliche und witzige Texte, u.a. von Joseph von Westphalen, treffen in einer humorvoll-erotischen Lesung mit Elementen aus dem Impro-Theater auf ironisch-schräge Interpretationen altbekannter Weihnachtslieder und machen diesen Abend zu einem unterhaltsamen Erlebnis.



Jana Kozewa - Text und Gesang

Matthias Behrsing - Piano und Keyboard

Oliver Saar - Saxophon und Tubax



Eintritt: 15 €, ermäßigt: 12 €; Schüler/Studenten 10 €; bis 16 Jahre freier Eintritt



in Zusammenarbeit mit der vh Ulm