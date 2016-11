Doppelt Gold für Gold Ochsen Biere

Nürnberg/Ulm – „So schwer wie in diesem Jahr war es noch nie, beim European Beer Star eine Medaille zu erringen“, bilanziert Oliver Dawid, Geschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, die diesen Wettbewerb seit 2004 ausrichten. Denn mit 2.103 Bieren aus 44 Ländern verzeichnet einer der bedeutendsten Bierwettbewerbe der Welt einen neuen Teilnehmerrekord. Umso bedeutsamer ist die Auszeichnung für die Brauerei Gold Ochsen aus Ulm. Gleich zwei Biere der Ulmer Traditionsbrauerei konnten beim European Beer Star 2016 in den Kategorien European- Style Mild Lager und European-Style Export eine Gold-Medaille erringen!

Biertester aus 30 Ländern

„Das gesamte Gold Ochsen Team ist überglücklich über diesen Preis“, freute sich Gold Ochsen-Geschäftsführerin Ulrike Freund bei der Preisverleihung am 9.11.16 auf der BrauBeviale in Nürnberg. „Beim European Beer Star eine Gold-Medaille zu erhalten ist Ziel jedes ambitionierten Braumeisters. Was es aber heißt, gleich zwei Gold-Medaillen mit nach Hause zu nehmen, sprengt jegliche Vorstellungskraft. Offensichtlich war die Jury beeindruckt von unseren Bierspezialitäten, die durch ihre schonende Brauweise, Regionalität und Nachhaltigkeit bestechen.“, sagt die Brauereichefin des Ulmer Traditionsbrauhauses.Die hohe internationale Reputation bezieht der European Beer Star – die Champions-League der Biere – aus der 124-köpfigen Fachjury, die in einer Blindverkostung die Biere nach den gleichen, rein sensorischen Kriterien bewertet, wie der Konsument: Farbe, Geruch, Geschmack, Aromaprofil und Gesamteindruck. Zur Jury zählten in diesem Jahr Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner aus 30 Ländern. Der internationale Bierwettbewerb European Beer Star würdigt besondere authentische, charaktervolle Biere, die geschmacklich und qualitativ überzeugen und die Sortenkriterien am besten erfüllen.In jeder der 57 verschiedenen Bier-Kategorien wurde je nur eine Gold-, Silber- und Bronze-Medaille verliehen. Der Wettbewerb richtet sich an Brauereien aus aller Welt, die sich der traditionellen europäischen Brauart verpflichtet fühlen. „Mit dem European Beer Star ist es uns in nur wenigen Jahren gelungen, die Vielfalt großartiger, handwerklich gebrauter Biere wieder stärker in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken“, freut sich Oliver Dawid.