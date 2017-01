Die Gedichtsvollzieher

Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Dein Wäldchen passt auf den Balkon“ – Lieder und Gedichte

mit Babette Dieterich (Text, Stimme) und Günter Engelhardt (Gitarre)

»Jede Gebärde / ist eine Geburt«, ebenso wie jedes Gedicht. Babette Dieterich nimmt in ihrem mittlerweile vierten Gedichtband „Dein Wäldchen passt auf den Balkon“ ihre Leser mit – von der Wiege bis zur Bahre. In ihren energiegeladenen Versen pulsiert das wahre Leben, ob Freude, Tanz, Lieben oder Genießen: Die Poetin kann gar nicht genug davon bekommen und weckt den Hunger darauf. Aber auch in trüben Zeiten verliert diese musikalische Dichterin nicht die Lust am Dasein, denn sie lässt sich »gern / vom Leben zeichnen«.



Eintritt: 12 €, ermäßigt: 10 €, Schüler und Studenten 8 €; bis 16 Jahre freier Eintritt



in Zusammenarbeit mit der vh Ulm