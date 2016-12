Christian Bakanic´s Trio Infernal + lange Tangonacht an der HfG

Am Hochsträß 5

, Am Hochsträß 5 , 89081 Ulm DE

HfG , Am Hochsträß 5 , 89081 Ulm DE

Ulm : HfG |

Das Trio pendelt als Botschafter zwischen den Welten des Tango, Jazz und Groove Music, begibt sich auf eine Zeit- und Weltreise zwischen Galliano, Piazolla, Satie und Rage Against The Machine. Das Augenmerk der Musiker liegt auf der Tangotradition und ihrer respektvollen Erforschung, immer jedoch auf dem Hintergrund des speziellen Soundkonzepts der Band. Hier werden neue Impulse für die klanglichen Möglichkeiten des Akkordeons gesetzt, aber alle kompositorischen Wege führen nach Buenos Aires, manchmal parallel auch nach Paris oder in die Steiermark!



Christian Bakanic: Akkordeon, Keys, Perkussion

Christian Wendt: Kontrabass, E-Bass

Jörg Haberl: Schlagzeug



Vor dem Konzert gibt es um 19 Uhr einen kostenlosen Tango-Schnupperkurs mit Benedicta Walser (keine Vorkenntnisse erforderlich).

Nach dem Konzert ab ca 22.30 Uhr: Milonga mit DJ José

Eintritt: Konzert allein 15 €, ermäßigt 13 €. Milonga allein: 10/8 €. Beides zusammen 23/20 €.



Diesen Abend veranstalten wir gemeinsam mit der vh Ulm, der Stiftung HfG Ulm sowie Donautango e.V.