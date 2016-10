Wandern durch das Tiergehege Müden/Örtze

Hänigsen: Hänigsen Schützenplatz |

Die Abteilung Wandern und Freizeit unternimmt am 16. Okt. 2016 eine Wanderung zum und durch das Tiergehege Müden / Örtze. DieStrecke ist ca. 10 km lang und eben. Also leicht zu gehen. Sie kann auch verkürzt werden in dem man nur durchs Tiergehege geht. Etwas Rucksackverpflegung sollte dabei sein. Es bestehen aber auch Einkehrmöglichkeiten. Die Wanderer treffen sich um 9.00 Uhr auf dem Schützenplatz in Hänigsen um dann in Fahrgemeinschaften nach Müden/Örtze zu fahren. Wir bitten um Anmeldung beim Wanderführer Manfred Wrede Tel.: 05147-1724. Gäste sind jederzeit willkommen.