SV Altmerdingsen bietet neben dem Schießsport auch Line Dance an

Liebhaber der Country Musik sind in Altmerdingsen genau richtig. Denn der Schützenverein bietet seinen Mitgliedern neben dem Schießsport auch Line Dance an, ein schöner Ausgleich zum Schiesstraining. Jeder der gern tanzt, aber vielleicht nicht so einen tanzbegeisterten Partner hat, der ist montags ab 19.30 Uhr im Schützenheim Altmerdingsen richtig. Line Dance ist nämlich ein Gruppentanz, bei dem in Reihen getanzt wird, meist zu Country-Musik, jedoch eignen sich auch andere Musikstile. Line Dance ist praktisch für jeden durchführbar, ob alt oder jung, männlich oder weiblich. Hauptsache man hat Spaß an Bewegung zu Musik. Jetzt beginnt bald wieder die Winterzeit und man bekommt mehr Lust auf sportliche Betätigung. Daher sollte man es durchaus einmal in Betracht ziehen und ganz unverbindlich im Schützenheim Altmerdingsen, Hänigser Kirchweg 2, vorbei zu schauen und die Sportart Line Dance für sich auszuprobieren. Der Schützenverein und die Line Dance Gruppe freuen sich auf Euch.

Gefällt mir