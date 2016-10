Freundsschaftsschiessen der Schützenvereine Altmerdingsen und Katensen

Am Samstag, den 12. November 2016 sind die Mitglieder der beiden Schützenvereine aus Altmerdingsen und Katensen wieder zum alljährlichen freundschaftlichen Treffen eingeladen, dieses Jahr findet es im Schützenheim in Katensen statt. Um 18 Uhr treffen sich die Mitglieder der Vereine zum geselligen Beisammensein mit leckerem Essen. Natürlich kommt der Schießsport nicht zu kurz und so hoffen beide Vereine darauf, möglichst viele Mitglieder motivieren zu können, um den begehrten Wanderpokal für sich zu gewinnen. Teilnehmen dürfen auch Mitglieder, die nicht am Schießwettbewerb teilnehmen möchten, aber einen netten geselligen Abend verbringen möchten. Die Altmerdingser Teilnehmer sollten sich bitte in der Teilnehmerliste im Schützenheim eintragen, damit die genaue Anzahl der Schützen bzw der Teilnehmer an den einladenen Verein gemeldet werden kann.

