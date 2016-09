Flummis und Tiger bei der Norddeutsche Meisterschaft in Geesthacht

Die Anreise der Mädchen mit ihren Trainern und Betreuern erfolgte bereits am Freitagnachmittag, da die Wettkämpfe am Samstag recht früh begannen. Sonnenschein und blauem Himmel begleitete die Mannschaften den ganzen Wettkampftag.Die „ Flummis“ startete in der Gruppe TGW-Jugend ihren Dreikampf mit dem Medizinballweitwurf und begannen mit dem Ergebnis von 8,7 Punkten den Wettkampftag.Bei einem guten Turnauftritt gab es bei den Kampfrichtern recht unterschiedliche Meinungen. Die Wertung 9,1 Punkten war gut.Voller Ausstrahlung und Synchronität gestalteten sie -sonst ihre Zitterdisziplin - das Tanzen, das die Kampfrichter mit hervorragenden 9,4 Punkten bewerteten. Hierfür kam die Mannschaft in die engere Auswahl für den Tanz bei der Galashow am Abend. Leider entschied das Los dagegen.Die Flummis erreichten in der Wettkampfklasse TGW Jugend einen hervorragenden 7. Platz von 21 Mannschaften mit einer Gesamtpunktzahl von 27,20. Die Mädchen und Trainer waren stolz und überglücklich.In der Gruppe TGW-Nachwuchs ging die Mannschaft „Tiger“ in vier Disziplinen an den Start. Sie starteten mit dem Medizinballweitwurf und erhielten eine Wertung von 8,9 Punkten und im Staffellauf 8,6 Punkte.Anschließend absolvierten sie das Turnen mit 8,05 Punkten. Auch hier gab es zwischen den Kampfrichterinnen lange Diskussionen. Zum Schluss folgte der Tanzauftritt, der mit 8,3 Punkten bewertet wurde.Mit einer Gesamtpunktzahl von 32,55 erreichten die Tiger einen guten 4.Platz.Die Norddeutsche Meisterschaft war für alle ein tolles Erlebnis. Erschöpft und glücklich ging es am Sonntag zurück nach Hause.Das Wettkampfjahr ist zu Ende.Jetzt folgen noch Kürauftritte beim Kartoffelmarkt in Otze am 24.9., beim Drachenfest Osterwiesen am 9.10. und zum Jahresabschluss beim Kreisschauturnen in Barsinghausen am 3.12..