Arbeit 4.0 – was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Selbstverständlich sind auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen,Die Veranstaltung findet in der Kunstspirale Hänigsen, Mittelstr.2 (Hintereingang) statt.Als Referent ist Bernhard Pfitzner vom DGB eingeladen.Im Anschluss an die Diskussion, besteht die Möglichkeit sich ein Essen zu bestellen.Mit freundlichen GrüßenMichael MietheVorsitzender DGB OV BU/UE