ELTZE



Der Heimatverein Eltze e.V. lädt am 03. Oktober 2016 in sein

Heimatmuseum in die Breslauer Str. 20 herzlich ein.

Bei Kaffee und Kuchen wollen wir der Widervereinigung gedenken,

welche sich zum 25 mal jährt.

Beginn 15:oo Uhr.

Im Anschluß daran, wird Herr Klemens Weilandt aus Uetze

eine Lesung aus seinen literatischen Werken halten.

Der Eintritt ist frei.