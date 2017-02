Peter von Sassen, Antarctica, in Uetze

Antarctica – das letzte Paradies

Schon mehrfach hat Peter von Sassen, bekannter NDR-Moderator und Filmemacher, das Uetzer Publikum mit seinen Multimedia-Vorträgen begeistert. Am 17.2. stellt er Antarktika vor, den 7. Kontinent, den von Sassen bereits neun Mal bereist und zu dem er nach eigenen Worten eine tiefe Liebe entwickelt hat. Er wird eine Expedition zeigen, die auch von normalen Reisenden nachzuerleben ist. Ein Beispiel, wie man eine der letzten fast unberührten Naturregionen besuchen kann, ohne zu tiefe Fußspuren zu hinterlassen.Die Reise beginnt in der südlichsten Stadt der Welt – Ushuaia auf Feuerland – , führt ans Kap Hoorn und dann zum ersten Landgang auf die Falklandinseln mit ihren riesigen Albatros- und Felsenpinguin-Kolonien.Von dort geht es der Antarktis entgegen. Auf dem Kurs liegt Südgeorgien – eines der wichtigsten Brutgebiete des Königspinguins und Lebensraum vieler anderer Tierarten. Dort begann und endete die berühmte Trans-Antarctic Expedition von Sir Ernest Shackleton – spektakuläre Original-Fotos dieser Expedition werden zu sehen sein. Die Geschichte der Insel ist auch vom Walfang geprägt, auch davon wird die Rede sein.Nach weiteren historisch interessanten Zwischenstationen erreichen das Expeditionsschiff und der Vortrag die antarktische Halbinsel. In diesem Teil geht es natürlich vor allem um die einzigartige Landschaft und die phantastische Tierwelt: See-Elefanten, Ohrenrobben, den gefährlichen Seeleoparden und natürlich fast alle Arten Pinguine.Auch diese neue Show ist mit vielen Originalgeräuschen, authentischen Interviews, Filmszenen und emotional passender Musik unterlegt. Peter von Sassen ist ein guter Erzähler, der dem Publikum die Faszination nahebringen kann, die von der noch weitgehend unberührten Welt der Antarktis ausgeht.Eintritt: 12 €, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 6 €Vorverkauf bei Schüler&Asnet in Uetze u. Hänigsen, famila, LottoPoint, Bücherei Uetze