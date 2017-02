CappuKino im Alten Kino / Haus am Pappaul mit der Kunstspirale e.V.

Kinotag für alle!



Auch in diesem Jahr gibt es wieder im kalten Februar einen Kinotag für Groß und Klein, um trotz trüben Wetters tolle Laune zu bekommen.



Am Nachmittag beginnt um 15uhr ein Familienfilm, der von einer jungen Häsin erzählt, die als Polizistin im Zoo arbeitet - und dort erst einmal beweisen muss, was sie kann. Dabei erhält sie Unterstützung von einem coolen Fuchs! Animierter witziger Spaß für die ganze Familie.



Einlass ab 14.30Uhr



Kinder: 1,-€ / Erwachsene: 2,-€



Getränke und Snacks vor Ort





Am Abend bieten wir dann für die Erwachsenen unter uns ab 18.00uhr einen Film über einen der beliebtesten deutschen Entertainer, der sich auf Sinnsuche auf den Jakobsweg macht und dabei allerhand erlebt.

Nach dem Bestseller von Hape Kerkeling - ein großer Spaß für alle, die den Entertainer mögen, sich für das Pilgern interessieren und einfach Lust auf einen netten Abend haben.



Einlass ab 17.30Uhr



Erwachsene: 2,-€



Getränke und Snacks vor Ort