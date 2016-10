Ayassa - Weltmusik – Balkan, Gypsy un Klezmer mit bren! in Uetze!!

Ayassa aus Hannover in Uetze

Eine musikalische Reise durch die Musikwelt Osteuropas: sowohl mit jiddischer Musik, die ohnehin viele kulturelle Einflüsse in sich vereint, als auch mit Musik der Sinti und Roma, stellt „Ayassa” mal melancholisch-romantische Lieder, dann wieder temperamentvolle Balkan-Tänze vor. Sie bescheren damit ihrem Publikum eines jener intimen Konzerterlebnisse, bei denen die ZuhörerInnen gleichsam die Augen schließen und besinnlich lauschen, andererseits vom Stuhl aufspringen und tanzen möchten. K4-Kultur4Uetze möchte an diesem Abend beides möglich machen und wird in der Agora eine Tanzfläche freihalten.Die musikalischen Streifzüge von Ayassa ziehen sich durch Gypsy-Swing, Klezmer und Musette - teils instrumental, teils mit jiddischen, finnischen, mazedonischen oder französischen Texten, mit Freude und Schmerz, Verliebtheit und wilder Leidenschaft. Bearbeitete traditionelle Melodien und Gedichte ergänzen sich dabei mit eigenen Kompositionen. Die Lieder erzählen zum Beispiel von „Schlawinern“ und Überlebenskünstlern, die alle eins gemeinsam haben: Den Einfallsreichtum, mit dem sie – jeder auf seine Weise – der Armut zu Leibe rücken und ihren Verfolgern entkommen.Seit 2003 spielen die 5 MusikerInnen aus Hannover auf Festivals wie Rudolstadt, „Creole“, Hochzeiten und Kongressen und in diesem rumänischen Bergdorf, am Ende der Straße, die Kneipe neben der Goldmine – da war was los! Die kleine überfüllte Dorfschänke in der ungarischen Puszta – mann-o-mann ... Vielleicht haben Sie Ayassa auf dem Adolphshof im Rahmen des Masala-Festivals erlebt. Jetzt also endlich auch in Uetze. Nicht verpassen!Getränke und Snacks werden ab 19.00 Uhr und in der Pause angeboten.