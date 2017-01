AbendKulturReihe Kunstspirale e.V. "Bilder durch Bilder" von Anne Hellmuth

„Bilder durch Bilder“



In der Ausstellung „Bilder durch Bilder“ vom 20. Januar bis 17. März 2017 in der Kunstspirale e.V. Hänigsen präsentiert die Künstlerin Anne Hellmuth vorrangig Ölgemälde und Collagen aus den Jahren 2015 und 2016. Zu sehen sind verschiedene Werke, die durch ihre Farbigkeit und Formenvielfalt auffallen.

Sein Inneres nach außen kehren, Gefühle und Gedanken darstellen, erlebbar machen, aber auch „dem Zufall seinen Lauf lassen“, Bilder im Kopf und Gefühle „im Herz“ des Betrachters entstehen lassen, um am Ende das Tun, das Handeln, das „Machen“ als schöpferische Kraft zu erleben und daran zu wachsen.

Weitere Informationen: www.annehellmuth.wordpress.com



Vernissage am 20.01.2017, 19 Uhr / Eintritt frei



Kunstspirale Hänigsen e.V.

Mittelstraße 2 / Eingang Innenhof

31311 Hänigsen



Tel: 05471 979 90 30

www.kunstspirale-haenigsen.de