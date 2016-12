Sportring Uetze lädt zur Winterwanderung ein und der SV Altmerdingsen nimmt teil

Am 22. Januar 2017 findet die Winterwanderung vom Sportring Uetze statt und der Schützenverein Altmerdingsen nimmt daran teil. Ziel ist diesmal Uetze, Halle 9. Alle Interessierten aus Altmerdingsen treffen sich um 9.30 Uhr in Krätze am Kreisel um gemeinsam nach Uetze zu wandern. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, entweder bei der 1. Vorsitzenden oder in der im Schützenheim ausgehängten Liste bis spätestens 9. Januar.

